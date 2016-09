Bayreuther Streiflichter 8 – Wo ich zum Wahnsinn fand

Villa Wahnfried ist immer noch eine Baustelle, wie man weiß. Und wird das auch noch, optimistisch geschätzt, bis nächsten Sommer bleiben. Aber wer sich zu einer Führung anmeldet, kann trotzdem ins Haus. Im Untergeschoss, wo sich einst die Wirtschaftsräume befanden, erzählt uns Julia Weigold vom Richard Wagner Museum, wolle man Originalpartituren ausstellen. Ein Ort der Andacht solle es sein. Hier könne man sich ins Werk versenken. Es fallen die Worte «anbeten» und «niederknien», wobei ich nicht entschlüsseln kann, wie ernst sie das meint. Niemand lacht.

Als ich später an Richards und Cosimas Grab gehe, bin ich guter Hoffnung: Mehr oder weniger frische Blumen liegen dort, Zeugnisse erwähnter Anbetung. Ich schlendere also auf und ab und warte auf Geschichten. Solche, wie sie von hier eben gern erzählt werden. Zum Beispiel: Ein Ehepaar tritt ehrfürchtig durch die Büsche. «Hermann!!», haucht sie und umklammert heftig bewegt die Rose, die sie mitgebracht hat, «Hier isses!!». Andächtig bleiben sie im stehen, im schattigen Grün. Schweigen in seligem Gedenken. Die Bäume rauschen, Vögel zwitschern im Gezweig. Er drückt ihre Hand. Sie seufzt verzückt. Vielleicht haben sie sogar einen eigensinnigen Terrier dabei, der hochmütig den Torpfosten markiert. Um zu zeigen, dass Wagners Hund, der «gute schöne Marke», hier nichts mehr zu sagen hat.

Ich warte also. Ein Pärchen umkreist das Grab des Meisters. «Aha», sagt er, «steht ja gar nichts drauf.» Sie äugt kurzsichtig in ihren Reiseführer, und schlurft wortlos davon, den Gatten im Schlepp.

Ein Mann mit Hund kommt heran, lässt ein paar Mal die Kamera über der kahlen Platte klicken und verzieht sich wieder. Der Hund zeigt keinerlei Interesse am schönen Marke. Oder an sonst irgendwas.

Durch Wagners aufgewühlten Garten stapft ein mürrischer Bauarbeiter und brummt: «Ach, sollen die ihren Mist doch alleine machen!».

Das war’s. Die Mücken kommen. Die Geschichten kommen nicht. Jedenfalls nicht die, auf die ich gewartet habe.